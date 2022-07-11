Дублин, 11 июля 2022, 22:57 — REGNUM Ирландская студия Noclip выпустила документальный ролик об отмененной игре DOOM 4. Информация об этом появилась 11 июля на официальной странице документалистов в Twitter.
Фрагменты геймплея студия получила напрямую от издателя Bethesda и разработчика id Software. Она также показала кадры схематически нарисованного вступительного уровня.
Напомним, что студия Noclip занимается созданием документальных фильмов про видеоигры. Ранее она показывала геймплей Ravenholm — отмененной игры по Half-Life.
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