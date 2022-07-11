Дублин, 11 июля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Ирландская студия Noclip выпустила документальный ролик об отмененной игре DOOM 4. Информация об этом появилась 11 июля на официальной странице документалистов в Twitter.

Скриншот из игры Doom Eternal Doom

Фрагменты геймплея студия получила напрямую от издателя Bethesda и разработчика id Software. Она также показала кадры схематически нарисованного вступительного уровня.

Напомним, что студия Noclip занимается созданием документальных фильмов про видеоигры. Ранее она показывала геймплей Ravenholm — отмененной игры по Half-Life.