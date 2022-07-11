11 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 23:28 — REGNUM В США происходит слишком много массовых расстрелов, чтобы СМИ могли осветить их все, пишут колумнисты Washington Post Джереми Барр и Элах Изади. Ситуация вынуждает новостные агентства принимать мучительные решения насчет того, какие расстрелы и жертвы заслуживают освещения, а какие нет. Американские интернет-пользователи обсудили сложившуюся проблему под соответствующей публикацией.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они всегда освещают те случаи, когда погибли белые», — пишет @SpaceBacon2029.

«США нужен CNN #2, чтобы освещать все массовые расстрелы», — предлагает @nauticavan.

«Они могли бы начать новую программу: «Массовые расстрелы сегодня», — советует @jsmarty1.

«Они составляют лишь 1/100 часть того, что делают военные США и их союзников на Ближнем Востоке», — напоминает @michelnalunva.

«В Чикаго массовые расстрелы проходят каждые выходные», — делится @ejandjr.

«Интересно, у нас значительно ли увеличиваются массовые расстрелы или просто случаи, когда умирают 4 человека, теперь классифицируются как массовый расстрел? Раньше эти случаи таковыми не считались», — отмечает @JemmingKristin.

«Не может быть?! Серьезно? Искренне прошу прощения за сарказм, но проблема оружия в США просто вышла из-под контроля», — подчеркивает @K_YEV_S.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждый день происходит слишком много расстрелов, люди устали на все это обращать внимание!» — восклицает @trmpeace.

«Почти два в день — это впечатляющий рекорд по любым стандартам», — указывает @BorderlandU.

«Виноваты ли американские СМИ в том, что они способствуют массовым расстрелам, рекламируя в эфире убийц, показывая их фото, сообщая, как они стояли, какое оружие использовали, сколько людей безжалостно убили? Подход Новой Зеландии заключается в том, чтобы не освящать и не упоминать имя убийц», — сравнивает @Voyageurfred.

Напомним, что в США во время праздничных парадов в честь Дня независимости 4 июля в нескольких городах произошли массовые расстрелы. Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы во время празднования в пригороде Чикаго.

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