Любляна, 12 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Агентство по энергетике Словении призвало потребителей газа внимательно расходовать этот вид топлива. Об этом региональные СМИ сообщили 11 июля.

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Агентство предупредило о возможных отключениях, если поставки газа из России уменьшатся, передает агентство «Танюг».

Пока снабжение словенских потребителей газом происходит в обычном режиме.

Если снабжение Словении газом через газопровод «Северный поток — 1» будет приостановлено, власти потребуют от промышленных потребителей перейти на альтернативные источники энергии, говорится в сообщении Агентства по энергетике.

Напомним, что потребление газа в Словении среди населения в 2021 году выросло на 12% по сравнению с предыдущим, 2020 годом.