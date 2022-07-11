Милан, Италия, , 22:51 — REGNUM 11 июля миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с 35-летним центральным полузащитником сборной Чили Артуро Видалем. Футболист покинул клуб на правах свободного агента.

Артуро Видаль DSanchez17

За «Интер» Артуро Видаль выступал с 22 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Артуро Видаль принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.