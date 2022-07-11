Брюссель, , 22:49 — REGNUM Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против России, сообщает 11 июля агентство Bloomberg.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников издания, новый перечень санкций будет предложен Брюсселем в ближайшие недели.

Сообщается, что некоторые из стран выступают за введение санкций, которые затронут поставки российского газа в Евросоюз, однако большинство членов объединения выступают против такого шага.

Других подробностей о том, какие новые ограничительные меры могут быть введены, в материале не приводится. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новые меры ЕС могут включать ограничения на импорт золота из России.

Напомним, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что после введения шести пакетов санкций против России страны ЕС столкнулись с проблемой ненадлежащего исполнения всех ограничительных мер. В связи с этим европейские чиновники в настоящее время работают над усилением контроля за санкциями.

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