Мурманск, 11 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Мурманской области установят 1658 камер видеонаблюдения, сообщили в правительстве региона.

(сс) ROverhate Видеонаблюдение

По данным ведомства, в настоящее время в регионе уже функционируют 1400 камер. Все устройства установлены в ходе реализации программы «Безопасный город».

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут создать «Национальную платформу видеонаблюдения», в единый контур системы объединят все умные камеры, работающие в российских городах.