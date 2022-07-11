Москва, 11 июля 2022, 22:42 — REGNUM Российские сапёры в ходе очистки территории Донецкой и Луганской республик обезвредили почти 55 тыс. взрывоопасных предметов, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Задачи по разминированию выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России, уточнил он.
«Всего проверено: 3856,42 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 54 690 взрывоопасных предметов», — рассказал Михаил Мизинцев.
Читайте ранее в этом сюжете: В портах Украины заблокированы 70 иностранных судов из 16 государств