Москва, 11 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Российские сапёры в ходе очистки территорий Донецкой и Луганской республик обезвредили почти 55 тыс. взрывоопасных предметов, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

Задачи по разминированию выполняют отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России, уточнил он.

«Всего проверено: 3856,42 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 54 690 взрывоопасных предметов», — рассказал Михаил Мизинцев.