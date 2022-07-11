Чебоксары, 11 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Несмотря на жару последних дней, средняя температура воздуха в первой декаде июля в Чебоксарах оказалась в пределах климатической нормы и составила 19,6 градуса. Осадков было мало: так, в районе метеостанции выпало всего 10−11% от средних многолетних значений. По расчётам Гидрометцентра, в ближайшие 10 дней температура воздуха в Чувашии ожидается в рамках климата. Жара в первые дни второй декады затем сменится более прохладной погодой, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Жара и цветение на воде

Завтра, 12 июля, будет по-прежнему жарко, но облачно и без осадков. В дневные часы около 30 градусов в тени. Самые высокие показания термометров ожидаются в среду. Воздух в Чебоксарах в этот день может прогреться до 31−33 градусов. При этом регион останется в области малоподвижного фронта, поэтому в течение дня местами пройдут кратковременные дожди. А в четверг, 14 июля, с приходом южного циклона осадки станут более интенсивными, в ночь на пятницу они будут обложными, прошумят грозы.

Дожди принесут с собой постепенное ослабление жары. В конце недели температура воздуха в Чувашии составит 24−26 градусов. В субботу еще будет сухая солнечная погод, а дальше продолжит поступать прохладный влажный воздух. В начале следующей недели на термометрах будет уже всего 21−23 градуса тепла.

Напомним, из-за гроз и порывистого ветра 9 июля без электричества остались жители семи районов Чувашии, вечером того же дня электроснабжение было восстановлено. В селе Комсомольском в ФКБУ «Управление Чувашмелиоводхоз» частично снесло кровлю гаража, в Цивильском районе в селе Богатырево дерево упало на газовую трубу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, понедельник, 11 июля, стал самым жарким днём в Москве с начала текущего года.

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