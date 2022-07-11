Базель, Швейцария, , 22:41 — REGNUM Глава пресс-службы «Базеля» Ремо Майстер сообщил, что клуб заинтересован в возвращении 24-летнего российского форварда московского ЦСКА Федора Чалова.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

«Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит», — цитирует Майстера издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Федор Чалов, выступая за швейцарский «Базель» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах Суперлиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.