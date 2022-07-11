Ханты-Мансийск, 11 июля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Югру в июле приедут на отдых и оздоровление дети из города Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Отдохнуть и набраться сил в Югре приедут 300 детей из ДНР в возрасте от 7 до 14 лет. Это дети, оставшиеся без попечения родителей или потерявшие кормильца, ребята из семей в трудной жизненной ситуации и дети военнослужащих.

Каждая смена продлится 21 день. Она включает в себя оздоровительные процедуры, медицинское обследование, а также занятия в кружках и экскурсии. С детьми будут рядом находиться и работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. Подготовлена специальная программа пребывания, которая позволит хорошо провести время, проверить здоровье и познакомиться с Югрой. В зависимости от смены детей примут детские лагеря и центры в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском и Кондинском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между администрациями Югры и Макеевкой подписано соглашение, в рамках которого Хаты-Мансийский автономный округ оказывает помощь учреждениям и предприятиям города для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни.