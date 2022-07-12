Вашингтон, 12 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеПол Массаро предложил разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории «оккупированной Белоруссии». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, оккупированном Крыму и в России», — написал Пол Массаро.

Как сообщалоИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко 15 марта сообщил о попытке удара по белорусской территории украинской ракетой «Точка-У», которую перехватили и сбили в районе Припяти.