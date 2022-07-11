Москва, , 22:31 — REGNUM В морских портах Украины остаются блокированы 70 иностранных судов из 16 стран мира, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уходу судов препятствуют украинские минные заграждения и угроза обстрелов.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что Вооруженными Силами Российской Федерации созданы все условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров в Черном море и в Азовском море.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — отметил Михаил Мизинцев.

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