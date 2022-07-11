Барселона, Испания, , 22:28 — REGNUM 28-летний нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает издание испанское Sport, в подписании футболиста заинтересованы три европейских топ-клуба.

В подписании Депая, как сообщает издание, заинтересованы лондонский «Тоттенхэм», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Мемфис Депая принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.