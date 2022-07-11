Вашингтон, 11 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В будущей игре Call of Duty: Modern Warfare 2 могут появиться элементы, похожие на те, что присутствуют в многопользовательской тактической экшн-игре Rainbow Six: Siege. Об этом 12 июля сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Британский инсайдер, известный в сети под ником Reality, который ранее выложил в сеть скриншоты с многопользовательскими картами Call of Duty: Modern Warfare 2 и игры серии, релиз которой запланирован на 2024 год, опубликовал в соцсети несколько скриншотов которые также утекли из альфа-версии Warzone Mobile. Он подчеркнул, что некоторые из них могут иметь отношение к Modern Warfare 2.

Например, в игре может появиться тактическая камера, при помощи которой персонаж будет вести наблюдение за местностью, пока, к примеру, ведёт снайперскую стрельбу. В арсенале также, возможно, появятся такие инструменты, как надувная приманка и пистолет, подобный MPD-0 Stim Pistol из Rainbow Six: Siege, при помощи которого можно издалека «оживлять» павших сокомандников.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 запланирован на 28 октября 2022 года. Ранее Activision выложила в Сеть трейлер, в котором, в частности, показала постеры с главными героями игры.