11 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:53 — REGNUM Решение руководства шведского производителя бытовой техники Electrolux Professional прекратить свою деятельность на территории России и передать «российский бизнес местному менеджменту» вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит, они потеряют рынок в 1/8 часть суши. А это огромные деньги!» — указывает Алиса К.

Многие пользователи считают, что такие действия со стороны частного бизнеса могут вызывать лишь сплошное недоумение, ведь компания, по сути, отказывается от значительного куска пирога в угоду политической повестке.

«Глупость, которой нет конца. Какая выгода транснациональным компаниям, которые заводы имеют по всему миру, просто брать и отказываться от части своего заработка? Какой тут интерес вообще? Неужели им так сильно выкручивают руки, что даже капиталисты начали затягивать пояса?» — удивляется Павел Е.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что шведская компания, на самом деле, отдала свой российский бизнес российским бизнесменам, которые теперь будут приносить пользу стране, реализуя товар и оставляя прибыль внутри государства.

«Заметьте, что не «прекратит деятельность», а продаст бизнес российской компании. Нафиг с пляжа! Зато теперь прибыль будет оставаться в России», — отмечает Onur P.

«Ну, продадут нашим предпринимателям свой бизнес, зато прибыль не будет уходить за границу, а будет реализовываться внутри страны. Так что это даже хорошо», — поделился своим мнением Глеб Д.

Часть людей уверена, что простые граждане даже и не поймут, что шведская компания ушла из страны, потому что производство её продукции в России продолжится.

«Раз компания местным продала свой бизнес, так, по сути, ничего не поменяется лично для нас — простых граждан», — подметила Светлана М.

Ряд пользователей указывает на то, что в России есть и другие производители бытовой техники, так что без Electrolux Professional мы не обеднеем.

Electrolux (сс) P.poschadel

«Наконец-то! Как же замучили все эти шарашки с импортными названиями! Только мусорят в России. Пора уже переходить на отечественные конторы, которые будут получать прибыль в России и наращивать производства в России», — считает Rotabler S.

«Если честно, у меня от этого производителя даже никакой техники дома нет. Так что лично я переживу даже в том случае, если компания навсегда уйдёт из России, прихватив с собой все производства», — пишет Станислав Т.

Нашлись и те, у кого возникли вопросы о будущем российских сотрудников этой компании, судьба которых попала в руки некому «местному менеджменту».

«Продать-то продадут, только наши «предприниматели» этот бизнес могут угробить за полгода, а то и раньше, в результате чего сотрудники останутся на улице», — беспокоится Volshebnik G.

«А кому этот бизнес продают? Этот кто-то вообще сможет с ним справиться? Просто на месте простых рабочих, трудящихся в компании, сильно забеспокоился бы. Ибо, кто знает, сейчас вроде предприятие работает, а завтра уже может столкнуться с «препятствиями непреодолимой силы» и всё — пока-пока, работа!» — написал Николай К.

Напомним, 11 июля пресс-служба шведского производителя бытовой техники Electrolux Professional сообщила о том, что компания прекращает деятельность на территории России и «передаёт свой российский бизнес местному менеджменту».