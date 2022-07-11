Москва, , 22:24 — REGNUM Российские компании активно замещают европейское и американское оборудование на произведенное в Азии. Об этом 11 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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По его словам, Китай способен легко справиться с задачей замены и ремонта оборудования, а также его производства в установленный клиентом срок, с последующей адаптацией техники под российского потребителя.

«Например, высоковольтному и низковольтному оборудованию и трансформаторам европейских компаний, заявивших об уходе из России, уже нашли замену китайского производства, аналоги уже активно используются российским сетевым комплексом. Конечно, мы все ждём российскую разработку устройств, но ее широкий запуск займёт не один месяц», — сказал Манкевич.

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