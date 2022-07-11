Москва, 11 июля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Без участия украинских властей из опасных зон Украины и из республик Донбасса в Россию за сутки эвакуировано 22 017 человек, в том числе 3479 детей, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация мирных жителей

Он отметил, что с начала специальной военной операции в Россию было перемещено 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек, в том числе 3479 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 392 367 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4433», — рассказал Михаил Мизинцев.