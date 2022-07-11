Краснодар, 11 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. 11 июля роттердамская «Спарта» объявила о подписании контракта с 28-летним датским атакующим полузащитником Юнесом Намли, выступавшим ранее за российский футбольный клуб «Краснодар».

ФК «Краснодар»

Футболист подписал контракт с нидерландским клубом на правах свободного агента. Текущее соглашение датчанина со «Спартой» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Юнес Намли, выступая за роттердамский клуб на правах аренды, принял участие в четырнадцати турах Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.