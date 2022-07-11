Москва, , 22:09 — REGNUM Харьковский национальный технический университет превращен в базу украинских вооруженных формирований и отрядов польских наемников, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что украинские нацисты и их союзники продолжают использовать образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях.

«В Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Николаеве в детском саду № 126 (просп. Мира) и школе № 11 (ул. Китобоев) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны;

в населенном пункте Пивничное Донецкой Народной Республики в детском саду № 10 (ул. Новая) оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища (ул. Центральная) националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику, на крышах — позиции снайперов и расчеты ПЗРК», — рассказал Михаил Мизинцев.

«Указанные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права», — подчеркнул он.

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