Манчестер, Великобритания, 11 июля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Mirror, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует усилить линию полузащиты. В сферу трансферных интересов «красных дьяволов» входят полузащитники «Вулверхэмптона» Рубен Невеш и «Лестер Сити» Юри Тилеманс.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Юри Тилеманс принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Лестер Сити» Юри Тилеманс выступает с 1 июля 2017 года после перехода из бельгийского клуба «Андерлехт» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.