11 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:51 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил в эссе, опубликованном в Washington Post, что его поездка в Саудовскую Аравию «будет способствовать продвижению важных американских интересов», а именно противостоянию России и Китаю. Эти цели, объяснил Байден читателям, оправдывают средства.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден заверил, что главной целью для него является укрепление отношений с регионом во избежание военных конфликтов в будущем.

«Регион, который объединяется посредством дипломатии и сотрудничества, а не распадается в результате конфликта, с меньшей вероятностью породит насильственный экстремизм, угрожающий нашей родине, или новые войны, которые могут стать новым бременем для американских вооруженных сил и их семей», — пишет Байден.

Помимо этого президент добавил, что «безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях». Во-первых, «его водные пути важны для мировой торговли и цепочек поставок», на которые полагаются США. Во-вторых, указал Байден, энергетические ресурсы Саудовской Аравии жизненно важны для смягчения последствий влияния украинского конфликта на глобальные поставки.

Отметим, что резкое изменение отношения Вашингтона к Саудовской Аравии объясняется желанием Штатов найти новые источники нефти после введения санкций против России. Однако многие сомневаются, что это получится.

Ранее, например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время переговоров с Байденом, что наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян считает, что два ведущих производителя нефти ОПЕК — Саудовская Аравия и ОАЭ — едва ли смогут помочь Западу увеличить добычу нефти.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Washington post.

«Почему Байден туда едет? Ответ: потому что американцам нравится дешевый бензин и их не волнует, как его добывают», — пишет @marsmanalaska.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Лол, подведем итог: я собираюсь умолять о помощи, потому что я и моя администрация действительно облажались почти во всех внешнеполитических решениях, которые мы принимали, и я не могу придумать, что еще можно сделать. И умолять кажется лучшим вариантом. Ах да, чего бы вы ни добились в Саудовской Аравии, это не компенсирует Афганистан. Не думайте, что мы забыли об этом», — комментирует @Jcripps08.

«Байден — это шаг назад для США. Это не то, что нам нужно сейчас. Он не тот человек, который нужен в данный момент. У нас дома идет война, нравится нам это или нет», — объясняет @northlarch.

«Бессмысленная поездка», — подчеркивает @FrolicGravity.

«Вы едете туда, потому что вы куплены и оплачены «Большой нефтью» и оборонными подрядчиками», — считает @dckuta.

«Интересно, сколько денег мы, налогоплательщики, сэкономили бы, если бы это был звонок по Zoom?» — задает вопрос @BrockmeierPhil.

«Может, хватит притворяться, что это не политический вопрос? Да, он там по политическим причинам. Дайте мне по морде и скажите, что это не так. Насколько тупым является коллективное голосующее население?» — недоумевает @jwjwtw1997.

«Байдену просто приходится искать новые способы отмывания денег, поскольку Путин разрушает незаконные связи Вашингтона с Украиной», — указывает @WeThe44.

«Байден будет умолять о снижении цен на нефть. Они откажут ему, потому что помнят, что он и его партия говорили о саудовцах. А вообще, если подвести итог его сочинению, то можно сказать, что Байден прекращает войну с саудовцами ради новой войны с Китаем и Россией», — предсказывает @Neener007.

«Я надеюсь, что кто-то компетентный будет вести переговоры с саудовцами до того, как старик появится для фотосессии. Я думал, что это Трамп заставил нас выглядеть плохо на международном уровне, но демократы сказали «подержите наше чертово пиво» и посадили слабоумного Байдена в Белый дом. В какой позор мы скатились», — переживает @AndrewCrews62.

Напомним, ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Независимый институт» Иван Эланд заявил в статье для издания The National Interest, что США готовы пресмыкаться перед Саудовской Аравией ради снижения цен на нефть, но для Байдена это означает лишь бессмысленное унижение.

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