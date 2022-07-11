Москва, 11 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Украинские нацисты готовят в оккупированном ими городе Славянск Донецкой Народной Республики провокацию с убийством мирного населения, заявил 11 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Для этого нацисты заминировали здание лицея и удерживают в нем и прилегающих зданиях местных жителей.

«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом, здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал Мизинцев.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию о «бесчинствах русских» киевский режим планирует широко распространить в украинских и западных СМИ», — добавил он.