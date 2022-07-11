Бухарест, , 22:00 — REGNUM В районе Констанцы на черноморском побережье Румынии был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом 11 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, боеприпас нашли дайверы во время тренировочного погружения неподалеку от многолюдного пляжа. Опасная находка была извлечена из моря силами спецподразделений ВМС Румынии.

Напомним, в 1944 году в указанном районе проходили масштабные боевые действия между военными кораблями СССР и судами румынского флота диктатора Иона Антонеску.