11 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:11 — REGNUM Остановка поставок газового топлива по ключевому маршруту из России в Европу «Северный поток» в связи с проведением ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просим передать Шольцу привет и поставить для него какую-нибудь весёлую песню, чтобы было под что потанцевать для разогрева», — написал Сергей Г.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи выразили желание узнать в скором времени, что дальнейшая эксплуатация этого газопровода не представляется возможной из-за какой-нибудь технической неисправности.

«А что так быстро? Нет уж, надо основательный ремонт провести, прямо до декабря», — считает Роман Р.

«Такое предчувствие у меня, что во время этого планового обслуживания могут быть выявлены серьёзные неисправности, которые потребуют длительного капитального ремонта и, как следствие, дальнейшего простоя газопровода», — пишет Алексей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока «Северный поток» остановлен для техосмотра, жители Европы могут представить себя же предстоящей зимой.

«У Европы сейчас просто репетиция. Поживут две недели без газа и подумают о многом. Задумаются, может быть, о том, чтобы отказаться от намеченного на ближайшую зиму спектакля «Холодные и голодные», — надеется Юрий М.

«Репетиция по отказу от голубого топлива из Российской Федерации. Скулили, угрожали, что откажутся от газа нашего. Вот, держите, что просили», — отмечает Сергей С.

Часть людей уверена, что власти в Европе окажутся в крайне шатком положении, если технический осмотр «Северного потока» затянется на неопределённый срок.

«Надо бы затянуть с ремонтом. Посмотрим, как европравители ответ перед собственным разгневанным народом держать будут. Ведь у них-то не спросили, хотят ли они страдать из-за Украины! Теперь народ сам скажет своё мнение по этому поводу», — считает Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что временная пауза позволит России взвинтить и без того взвинченные цены на голубое топливо в Европе, чтобы затем благополучно его продать.

«Сейчас, видимо, можно будет нехило заработать на немцах, потому что цены на газ взлетят ещё выше из-за остановки газопровода. Ну, может быть, Европа теперь начнёт хоть немного думать головой», — написал Владимир П.

Нашлись и те, кто отмечают, что, несмотря на достаточно мрачное будущее, руководство Евросоюза продолжает бить своим санкционным лбом о российскую железобетонную стену.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А теперь, господа из ФРГ, ощутите исполнение своих планов о полном отказе от углеводородов российских. Да-да! Тех самых российских, от которых вам очень хотелось отказаться в туманном будущем! Да вы, господа, те самые ёжики, которые, истекая слезами от боли и горечи, продолжаете жевать всё тот же кактус!» — указывает Сергей С.

Напомним, 11 июля на сайте оператора газовой магистрали «Северный поток» — компании Nord Stream AG было опубликовано сообщение, согласно которому поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу были остановлены в связи с проведением ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Отмечается, что техобслуживание планируется закончить 21 июля 2022 года.