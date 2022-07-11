11 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили реакцию министерства иностранных дел Украины на указ президента России Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство РФ для украинских граждан. Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали указ российского лидера «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны.

Оксана Переможенко, , 22:20 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины отреагировала на указ президента России Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство РФ для украинских граждан. Соответствующая информация появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

В МИД Украины назвали указ российского лидера «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны. Также в МИД Украины отметили, что «паспортизация граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины».

Читайте также: Все жители Украины могут получить гражданство России в упрощённом порядке

Реакцию украинского МИД обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что насильно никто не заставляет принимать российское гражданство. Иные также напомнили о том, что в Закарпатье многие украинские граждане получали паспорта граждан Венгрии.

«А чем противоречит? Сколько людей по миру с двойными гражданством и ничего. Каждый выбирает по себе. Или указ Путина — это другое?» — недоумевает Наталья.

«А их мнение никто не спрашивал», — пишет Olga.

«По мне, так не только для граждан Украины надо [упростить процедуру принятия в гражданство России], но и для других республик, где живут русские и русскоговорящие. И даже для не русскоговорящих, но для квалифицированных специалистов из любых других стран можно процедуру упростить», — отметил Konstantinius.

«А ничего, что украинцы работают в России массово? Вот они и получат гражданство со всеми вытекающими», — пишет R.

«А указ Зеленского о предоставлении особого статуса полякам не посягает на государственность Украины?» — задалась вопросом milomilolika.

«Так пусть зеркально ответят», — смеется Нина Б.

«Пусть и дальше сотрясают воздух!» — с сарказмом отреагировала Svetlana B.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

«А польское с венгерским нигде не жмет?..» — задалась вопросом Ольга Д.

«А двойное или тройное гражданство депутатов и чиновников не влияет на суверенитет?» — поинтересовался Саша.

«Венгрия и Польша напряглась? Нет? А что так? Раздача паспортов — это другая история?» — не без сарказма спросила Любовь.

«Как можно посягнуть на то, чего нет?» — недоумевает Сигизмунд.

«И что Украина теперь сделает, санкции наложит?» — смеется Sever.

«Нельзя посягать на то, чего нет», — отметил Михаил Л.

«Гражданство под дулом пистолета заставляют оформлять? Не Зеленский ли приглашал на Украину граждан других стран, обещая украинское гражданство?..» — напомнила Nadya D.

«Вспомнили про посягательство. Вся Западная Украина, всё Закарпатье имеют паспорта Польши и Венгрии. Да ещё неизвестно, сколько гражданств у Зеленского и его свиты», — написала Лена Ч.

«Поздно пить Боржоми. Надо было договариваться с ЛДНР, пока была возможность. Теперь о своём суверенитете могут забыть. В принципе, его и так не было», — пишет Viktor.

«Как будто их кто-то заставляет. Просто предоставили возможность выбрать лучшую жизнь», — отметила Ann.

«А что за «вой то на болотах»? Просто очередной указ Путина», — смеется Elena.

«А что, разве кого-то насильно заставляют?!» — недоумевает Маринэ М.

«Это говорят те, у которых паспортов, как карт в колоде», — с юмором подытожил один из участников обсуждения.