Вашингтон, 11 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден хранит дома четыре ружья. Об этом он заявил 11 июля в ходе выступления на лужайке у Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Мероприятие было организовано в честь подписания закона об изменении норм оборота огнестрельного оружия.

«У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», — заявил Байден, пояснив, что хранит оружие под замком, как и все ответственные владельцы.

Он подчеркнул, что владельцы оружия несут ответственность за его безопасное хранение.

«Ответственные владельцы оружия соблюдают принцип: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится, вас нужно привлекать к ответственности», — заявил Байден.

Напомним, по официальным данным, в США на 100 человек населения зарегистрировано более 120 единиц огнестрельного оружия.

Закон, подписанный Байденом в конце июня 2022 года, ужесточает правила проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года.