Вашингтон, 11 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Поклонники игры Heroes of the Storm пытаются спасти игру после того, как Blizzard объявила о планах перестать выпускать к ней крупные обновления. Об этом 11 июля сообщает портал PCGamesN.

Heroesofthestorm.com Heroes of the Storm

Один из пользователей Reddit придумал достаточно хитрый способ сохранить жизнь в Heroes of the Storm. Он разместил на форуме публикацию, в которой предложил разработчикам перезапустить ивенты (внутриигровые события), которые проходили в игре ранее, раз уж они не хотят больше выпускать новый контент. Он, в частности, отметил, что относительно недавно начал играть в Heroes of the Storm и с удовольствием познакомился бы с некоторыми прошлыми ивентами.

«Я смотрел много эпических старых потасовок, которые были в HoTS, и мне бы очень хотелось сыграть в них впервые… У них (разработчиков — ИА REGNUM) уже есть коды (я думаю), так что им будет несложно включить их в ротацию для нас», — написал ZPro752.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard больше не будет выпускать крупные обновления к игре, при этом компания отметила, что не планирует отключать её серверы. Релиз Heroes of the Storm состоялся 2 июня 2015 году, это игра в жанре MOBA («многопользовательская онлайновая боевая арена»).