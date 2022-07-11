Москва, 11 июля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Госдуме в ближайшие часы ожидают внесения важных законопроектов, направленных на защиту от санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума

«Мы ждём очень важные законопроекты в сфере защиты прав граждан, а также законопроекты, касающиеся вопросов защиты нашей экономики в связи с санкциями. Их внесут в Госдуму может быть уже сегодня вечером или завтра», — сказал Миронов.

Предполагается обсудить законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии.

«Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу 15 июля», — отметил парламентарий.

Итоговую повестку определит Совет Думы, который состоится 15 июля в 10:00. Ранее речь шла о том, что Совет Думы пройдет 14 июля.