София, , 21:39 — REGNUM Международный аэропорт столицы Болгарии Софии полностью возобновил свою работу после инцидента с ложным сообщением об угрозе взрыва. Об этом 11 июля сообщает БТВ.

В аэропорту RainerPrang

Отмечается, что прибывшие на место саперы и кинологи не обнаружили следов взрывоопасных материалов. При этом эксперты призвали сотрудников главной воздушной гавани Болгарии усилить меры безопасности.

Напомним, днём 11 июля неизвестный позвонил на номер универсальной службы МЧС Болгарии «112» и сообщил о бомбе, якобы установленной в зале ожидания аэропорта. С территории объекта были эвакуировано 980 пассажиров.

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