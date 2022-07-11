Берлин, 11 июля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Германии повышается вероятность роста безработицы из-за сокращения поставок газа из России, заявила 11 июля глава Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt.

Karsten Ratzke Памятник в Германии

По её словам, сокращение поставок российского газа спровоцирует финансовый кризис во многих компаниях ФРГ.

«Если Россия продолжит сокращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжёлом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — сказала Фахими.

Она отметила, что такая ситуация может повлечь за собой развал целых промышленных регионов или отдельных отраслей.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении поставок газа по «Северному потоку» из-за плановых профилактических работ, которые продлятся до 21 июля.