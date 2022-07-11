Милан, Италия, , 21:32 — REGNUM Спортивный директор итальянского клуба «Милан» Фредерик Массара сообщил, что клуб не заинтересован в подписании 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», — заявил Массара.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Аталанта» выкупила Миранчука у московского «Локомотива» 4 сентября 2020 года за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.