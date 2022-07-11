Салехард, 11 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Глава столицы Ямала Алексей Титовский уже в июле готовится к празднованию Нового года. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он предложил жителям Салехарда выбрать тематику будущего ледового городка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Понимаю, что в разгар лета совсем не хочется думать о зиме. Но нужна ваша помощь. Уже сегодня готовимся к празднованию Нового года и хочу попросить вас выбрать тематику главной достопримечательности зимы — ледового городка», — обратился глава Салехарда к землякам.

На выбор предложено пять тем. «Остров сокровищ» с романтикой свободной морской жизни. «Из России с любовью», так как 2022 год — Год культурного наследия народов России. «Грёзы о Земле и небе» в честь 65-летия с момента запуска первого искусственного спутника Земли. «Берегите Ямал», посвящённый уникальной природе Арктического региона. «Россия — великая держава», ведь 2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня победы над фашистскими войсками в Сталинградской битве.

Голосование за тематику будущего ледового городка Салехарда проводится на портале «Живём на Севере».