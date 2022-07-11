Ростов-на-Дону, , 21:32 — REGNUM Ростовская полиция при силовой поддержке бойцов специального подразделения пресекла канал сбыта фальшивых денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 11 июля.

Уголовное дело Znak.com

Магазин по продаже поддельных купюр был создан на одной из теневых площадок в интернете. При этом пять фактов сбыта фальшивых денег в Ростовской области были связаны с этой точкой продаж.

Ростовские полицейские в Подмосковье задержали организатора преступного бизнеса — 30-летнего москвича, а также двух соучастников — 20-летнего жителя российской столицы и 32-летнего жителя Истры. Установлено, что организатор приобретал купюры бесконтактным способом у неустановленных лиц. Затем передавал их соучастникам для распространения.

В ходе обысков было изъято 111 поддельных двухтысячных купюр. В Ростовскую область поступило не менее 200 фальшивых денег.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Два злоумышленника отправлены под стражу, третий — под домашний арест.