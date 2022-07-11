Бирмингем, Великобритания, , 21:29 — REGNUM Футбольный клуб «Астон Вилла» из Бирмингема арендовала 28-летнего латераля «Севильи» и сборной Швеции Людвига Аугустинссона. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба клуба АПЛ.

ФК «Севилья» Miguelazo84

В прошедшем сезоне Людвиг Аугустинссон, выступая за «Севилью», принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

За «Севилью» Аугустинссон выступает с 15 августа 2021 года после перехода из бременского «Вердера» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.