Лондон, 11 июля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба «Фулхэма», 26-летний бразильский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра перешел в лондонский клуб на полноценной основе.

«Манчестер Юнайтед»

«Фулхэм» заплатил «красным дьяволам» 9,4 миллиона евро за трансфер бразильца. На данный момент трансферная стоимость Перейры, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с «Фулхэмом» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Андреас Перейра, выступая за «Фламенго» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.