Чебоксары, , 21:23 — REGNUM В Чувашии с начала июня в детских оздоровительных лагерях региональное управление Роспотребнадзора провело 252 проверки, в результате которых выявлены 126 фактов нарушений, половина из них касается организации питания. Об этом 11 июля заявила заместитель руководителя ведомства Вера Головач. Она предложила организовать лабораторный контроль производственного сырья организаторами питания и поставщиками продуктов в течение основных летних смен, сообщает пресс-служба главы региона.

Всего за июнь различными формами отдыха и оздоровления было охвачено свыше 35 тысяч детей. В загородных лагерях в первую смену отдохнули 3179 человек, во вторую смену направлено 4198 детей. В 305 пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 10 лагерях при центрах социального обслуживания отдохнули 17 701 человек.

Всего в течение 2022 года в Чувашии всеми формами отдыха будет охвачено более 67% детей от общего количества (2021 год — 65%), в том числе более 26 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пкроверку информации о вспышке инфекции в детском оздоровительном лагере «Солнечный» Камышина Волгоградской области организовала прокуратура региона.

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