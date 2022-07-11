Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть трейлер нового фильма про вампиров «Дневная смена» (Day Shift). Ролик был опубликован 11 июля на портале GamesRadar.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Главные роли в картине исполнят Джейми Фокс и Снуп Догг, компанию на съёмочной площадке им также составили Дэйв Франко и другие известные актёры. Сюжет рассказывает о том, как представитель рабочего класса (Фокс) пытается найти крупную сумму денег, чтобы обеспечить достойную жизнь своей дочери. Он обращается к знакомому (Снуп Догг), который приводит его в «бизнес по чистке бассейнов», который в действительности является ширмой для тайной организации охотников на вампиров.

Напомним, мастер боевых искусств, актёр и каскадёр Джей Джей Перри выступает в качестве режиссёра проекта. Премьера «Дневной смены» состоится 12 августа на сайте Netflix.