Лондон, , 21:20 — REGNUM Как сообщает издание Corriere dello Sport, лондонский «Челси» готов удовлетворить требования неаполитанского клуба «Наполи» по трансферу 31-летнего центрального защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Калиду Кулибали принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил пять желтых и одну красную карточки.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского клуба «Генк» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.