Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Президент США Джо Байден 12 июля встретится со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы обсудить миграционный кризис на фоне роста числа арестов на американо-мексиканской границе, сообщает 11 июля Reuters.

Флаги США и Мексики Ken Bosma

Количество мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть в Соединённые Штаты, достигло рекордного уровня за последние десять лет, в связи с чем США и Мексика обсуждают проблему нехватки рабочих мест и вопрос инвестиций.

Президент Мексики сообщил о планируемом визите в Вашингтон ещё в прошлом месяце, накануне Саммита Америк в Лос-Анджелесе, который он бойкотировал, поскольку в нем не участвовали некоторые страны Латинской Америки.