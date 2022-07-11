Элиста, , 21:13 — REGNUM В Калмыкии за растрату в особо крупном размере перед судом предстанет бывший директор филиала Ростехинвентаризации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК России 11 июля.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Согласно версии следователей, экс-глава филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Республике Калмыкия с 13 июля 2015 года по 28 декабря 2016 года в рамках реализации муниципального контракта с администрацией Юстинского района заключил с аффилированной компанией фиктивный договор субподряда по изготовлению проектно-сметной документации, выполнению инженерных изысканий. В результате злоумышленник похитил более 4 млн рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.