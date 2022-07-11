Новочеркасск, Ростовская область, , 21:08 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело после смерти двухлетней девочки, выпавшей из окна восьмого этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 11 июля.

Следственный комитет Kaluga. sledcom.ru

Трагедия случилась 9 июля в Новочеркасске. Девочка, оставшись без присмотра взрослых, забралась на подоконник открытого окна и прислонилась к москитной сетке, которая не выдержала веса ребёнка. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз.

В рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности будут установлены все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM сообщало, что 6 июля в Каменске-Шахтинском двухлетняя девочка погибла, выпав из окна. 15 мая в посёлке Рассвет Аксайского района при таких же обстоятельствах погибла ещё одна двухлетняя девочка.