Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Белый дом продолжит добиваться дальнейшего ужесточения контроля над огнестрельным оружием и постарается запретить продажу штурмового оружия, заявил 11 июля президент США Джо Байден.

Джо Байден Gage Skidmore

«Я намерен запретить это оружие (штурмовое оружие), магазины повышенной вместимости — на 30 патронов», — заявил Байден, выступая около Белого дома на торжественной церемонии, посвященной вступлению в силу закона об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия.

«Я не остановлюсь, пока мы не добьемся этого», — пообещал президент, однако добавил, что он не собирается «ущемлять ничьих прав» в рамках второй поправки к конституции, гарантирующей право на владение огнестрельным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в Соединённых Штатах было решено в связи с имевшими место в последнее время в стране случаями массовой стрельбы.

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