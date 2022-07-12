Минск, , 01:16 — REGNUM Призыв одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко к гражданам Белоруссии «восстать и сопротивляться угнетению и оккупации» — жест отчаяния, призванный вернуть внимание Запада к оппонентам президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказал политолог Олег Ковалёнок.

Павел Латушко France.mfa.gov.by/be/embassy/ambassador/

«Латушко не может не понимать, что белорусы массово не пойдут сражаться в рядах «белорусского национально-освободительного движения», при этом за такие призывы Павлу Павловичу на родине может грозить даже смертная казнь. Зачем же он на это пошёл? Думаю, у него просто не осталось другого способа напомнить о себе и той политической группе, которую он представляет. Никакой протестной активности внутри Белоруссии нет, сбежавшая на Запад оппозиция не оказывает ни малейшего влияния на политический процесс. В связи с этим возникает вопрос: «Ради чего западным государствам содержать беглых белорусских оппозиционеров?» И Латушко даёт на него свой ответ: «Скоро мы устроим в Белоруссии восстание». Ответ неубедительный, но другого нет» Олег Ковалёнок

По мнению эксперта, своей цели Латушко не достигнет, поскольку в свете ситуации на Украине Запад принял решение перетянуть союзников России на свою сторону, а для этого нужно взаимодействовать с действующими властями в Минске. «Западные политики спокойно пожертвуют Латушко с его завиральными идеями ради договорённостей с реальным хозяином страны Лукашенко», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко 10 июля призвал белорусским граждан к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов».