Эксперт: Запад пожертвует белорусской оппозицией ради сближения с Лукашенко
Минск, 12 июля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Призыв одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко к гражданам Белоруссии «восстать и сопротивляться угнетению и оккупации» — жест отчаяния, призванный вернуть внимание Запада к оппонентам президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению эксперта, своей цели Латушко не достигнет, поскольку в свете ситуации на Украине Запад принял решение перетянуть союзников России на свою сторону, а для этого нужно взаимодействовать с действующими властями в Минске. «Западные политики спокойно пожертвуют Латушко с его завиральными идеями ради договорённостей с реальным хозяином страны Лукашенко», — считает Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко 10 июля призвал белорусским граждан к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов».