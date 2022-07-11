Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Разработчики модификации AI General выпустили её версию для стратегической игры Total War: Warhammer III. Об этом 11 июля сообщает портал PCGamesN.

Осада в игре Total War: Warhammer III Скриншот с YouTube

Мод позволяет геймерам в случае масштабных сражений делегировать часть управления искусственному интеллекту. «AI General 3 извлекает выгоду из полученных уроков и исправлений ошибок, внесенных в AI General 2 за эти годы», — сообщил разработчик дополнения Paperpancake. Он добавил, что в третьей версии мода по умолчанию включены некоторые функции, которые появились в поздних версиях AI General 2.

Напомним, релиз Total War: Warhammer III состоялся 17 февраля 2022 года. Игра, действие которой происходит во вселенной Warhammer Fantasy, представляет собой смесь жанров пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени. Её разработкой занимается британская студия Creative Assembly.

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