Киев, , 20:45 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад усилить поставки Киеву тяжелого вооружения в качестве реакции на указ президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донбасса и Украины.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление было опубликовано 11 июля на сайте МИД Украины.

По словам Кулебы, он «решительно осудил» этот указ, заявил, что украинцам не нужно гражданство России, а «партнеров» проявить жесткую реакцию.

«Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — потребовал Кулеба.

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