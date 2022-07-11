Киев, 11 июля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад усилить поставки Киеву тяжелого вооружения в качестве реакции на указ президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донбасса и Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Заявление было опубликовано 11 июля на сайте МИД Украины.

По словам Кулебы, он «решительно осудил» этот указ, заявил, что украинцам не нужно гражданство России, а «партнеров» призвал проявить жесткую реакцию.

«Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — потребовал Кулеба.