Пекин, 11 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. «Темные тучи» и «свирепые бури» начнутся на берегах Тайваньского пролива, если будет оспорен принцип «одного Китая», заявил 11 июля министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте,

Nat КНР и Тайвань

«Стабильность вокруг Тайваньского пролива зависит от соблюдения принципа «одного Китая»… Когда этот принцип полностью признается, оба берега Тайваньского пролива мирно развиваются. Но когда закон «одного Китая» оспаривается или саботируется, темные тучи или даже свирепые бури угрожают берегам Тайваньского пролива», — сказал Ван И.

Он указал на то, что власти Тайваня отошли от консенсуса 1992 года вокруг принципа «одного Китая».

«Они подрывают отношения по обе стороны Тайваньского пролива и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости», — подчеркнул Ван И, добавив, что США через тайваньский вопрос пытаются «подорвать и сдержать развитие Китая».